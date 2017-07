'Maak kinderen op jonge leeftijd bewust van geld, dan kunnen ze daar in de toekomst beter mee omgaan'

ROSMALEN - Het is makkelijk om te zeggen dat jongeren in armoede een te dure telefoon hebben. Of dat ze eerst eens moeten stoppen met roken. Maar volgens de Rosmalense budgetexpert Eef van Opdorp ligt het probleem dieper. ,,Geld gaat vaak niet over geld, maar over gedrag", zegt de financieel coach die onder meer bekend is van het televisieprogramma Uitstel van Executie.

Dure abonnementen en onverantwoorde aankopen zijn niet het probleem, zegt u. Wat dan wel?

,,Natuurlijk is er een groep jongeren die een abonnement neemt, terwijl zij het helemaal niet kan betalen. Maar laat dat tien tot twintig procent zijn. Het overgrote deel komt in de financiële problemen door anderen redenen. Wat heb je van huis uit geleerd? Hoeveel tegenslagen heb je gehad? Heb je een buffer? Kun je tegen een duwtje?



,,Het zijn vragen die een veel grotere rol spelen. Als je voor een dubbeltje bent geboren, word je niet snel een kwartje - al zijn er altijd uitzonderingen. Belangrijk: kinderen luisteren niet naar wat volwassenen zeggen, maar kijken naar wat ze doen. Kinderen zijn voor een groot deel afhankelijk van hun ouders. Hoe moet een twaalfjarige zelf zijn geld verdienen?"

Wat doet armoede met kinderen?

,,Armoede veroorzaakt stress. Dat geldt overigens voor iedereen: kinderen, volwassenen en ouderen. Door de stress wordt het denkvermogen beperkt, het hoofd werkt niet helemaal zoals het zou moeten werken. Een deel van de hersenen gaat op slot. Je verlamt als het ware. Ruimte voor creatieve gedachten is er niet, om nog maar te zwijgen over langetermijnplannen.



,,Vergelijk het met een proefwerkweek op school of een deadline op je werk waarvan je op voorhand weet dat het niks gaat worden. In de weken ervoor ben je gestrest. Het enige waar je aan denkt, zijn die toetsten of deadline. Al het andere is even niet interessant. Je komt in een soort tunnelvisie terecht, denkt alleen maar aan de korte termijn. De wereld gaat pas weer verder als de proefwerken of deadline voorbij zijn. Mensen met financiële problemen hebben dat gevoel elke dag. Jong of oud, dat maakt niet uit."

Hoe kunnen deze mensen geholpen worden?

,,Het probleem is dat degenen die het beleid bepalen vaak zelf niet in armoede leven. Dat is een grote groep bevoorrechte mensen. Voor hen is het moeilijk te begrijpen hoe het hoofd werkt van iemand die in de problemen zit. We leven in een ingewikkelde maatschappij, waarin iedereen zelfredzaam moet zijn. Maar in de praktijk werkt het niet zo.



,,Vaak hoef je maar een paar formulieren in te vullen om hulp te krijgen. Maar voor de mensen in een stresssituatie voelt het invullen van een paar digitale formulieren hetzelfde als het beklimmen van de Mount Everest. Het is hartstikke leuk dat we in deze samenleving zoveel mogelijk digitaal doen, maar in deze gevallen heb je levende mensen nodig waar geluid uit komt en die doorvragen. Zij dienen als financiële schoonmaker."

De mensen in armoede hebben zelf ook een verantwoordelijkheid, toch?