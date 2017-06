Maan sluit Roze Zondag Den Bosch in stijl af

VIDEO: Leerlingen van Geraldine hebben geen last van podiumvrees tijdens Roze Zondag in Den Bosch

19:28 DEN BOSCH - De activiteiten in het kader van Roze Zondag in Den Bosch -the day after- zijn vanzelfsprekend minder druk bezocht in vergelijking tot de meeste programmaonderdelen van Roze Zaterdag. Desalniettemin valt er genoeg te beleven op de Markt en de Parade. Op beide pleinen zijn er verschillende optredens geprogrammeerd.