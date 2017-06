Man (26) uit Engelen steelt auto, wordt opgepakt en jat dag later een scooter

Dinsdag werd hij aan het einde van de dag opgepakt op de Balbaostraat in Den Bosch, terwijl hij in een gestolen Saab reed. Hij werd aangehouden en mocht na verhoor de volgende dag weer naar huis.

Maar weer een dag later bleek hij weinig geleerd te hebben van het nachtje in de cel. Donderdag werd hij in Engelen aangehouden omdat hij op een gestolen scooter reed. Weer is hij opgepakt en in de cel gezet.