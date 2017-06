Man loopt hoofdwond op bij vechtpartij in Den Bosch

Wil Vreeburg blikt terug op 21 jaar zonder haar vermoorde dochter Caroline Pino (24)

17:26 VUGHT - De woede is verdwenen. Veel praten met lotgenoten en lezen over boeddhisme hebben Wil Vreeburg geholpen. Maar de Vughtse vrouw heeft nog steeds veel vragen over de moord op haar dochter Caroline Pino (24). Bij de presentatie van een mede door haar geschreven boek drong zij deze week aan op heropening van het onderzoek.