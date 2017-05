Man met doosje folders zorgt voor onrust in de trein naar Den Bosch

Bokstalent Gradus Kraus geveld door een 'schwalbe'

27 mei DEN BOSCH - Het multifunctionele karakter van het Theater aan de Parade is de afgelopen twee dagen wel héél erg duidelijk naar voren gekomen. Vormde het theater op Hemelvaartsdag nog het decor van de door Erik Scherder gegeven masterclass Muziek en het Brein in samenwerking met het Nederlands Jeugd Strijkers Orkest, precies een dag later stond de tweede aflevering van het Pierre Doorenbosch Boksgala op de rol.