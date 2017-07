Man overleden na zwaar ongeluk in Empel

Ruim half miljoen extra voor bestrijding kinderarmoede in Den Bosch

13 juli DEN BOSCH - De gemeente Den Bosch stelt in 2017 meer dan een half miljoen euro extra beschikbaar om armoede onder kinderen tegen te gaan. De 584.500 euro wordt verdeeld over meerdere bestaande en nieuwe projecten en organisaties die zich inzetten voor de 3.600 Bossche kinderen die opgroeien in armoede. Zij kunnen vaak niet meedoen op het gebied van sport, cultuur of aan sociale activiteiten op school.