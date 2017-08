Martin (74) uit Den Bosch ligt op sterven en wil nog maar één ding: zoveel mogelijk kaartjes

DEN BOSCH - Je 29ste trouwdag in bed doorbrengen. Veel koppels moeten er niet aan denken, maar Erika (65) en Martin Doll (74) uit Den Bosch voelen zich juist het gelukkigste stel ter wereld. Gelukkig, omdat ze hun trouwdag überhaupt nog samen kunnen vieren. Martin is ernstig ziek en heeft hooguit nog een paar weken te leven. Om hem een onvergetelijke dag te bezorgen, doet zijn vrouw een emotionele oproep.

Haar wens? Martin verrassen met zoveel mogelijk kaartjes vanuit heel Brabant, of misschien zelfs vanuit het hele land. ,,We hebben een verschrikkelijke periode achter de rug”, stamelt Erika.

,,Niet alleen vanwege de ziekte van Martin, ook omdat we onlangs veel sterfgevallen in de familie hebben gehad. We willen één keer alle ellende vergeten, en één middagje alleen maar lachen en plezier maken. Samen.”

Ontroerend

En dus klom Erika in de pen en plaatste een ontroerend bericht op Facebook, waarin ze vrienden, maar vooral onbekenden oproept om vóór de trouwdag van morgen een kaart op te sturen. ,,We hebben de eerste kaarten al binnengekregen”, zegt Erika, met de snik in haar stem. ,,Dat voelt zo verschrikkelijk fijn. We hebben al niet veel vrienden en familie meer, dan is het fijn als er mensen zijn die ons hiermee een hart onder de riem willen steken. We voelen ons echt speciaal nu.”

De vooruitzichten van Martin geven weinig hoop. Hij heeft uitgezaaide darmkanker en kan nauwelijks meer lopen en eten. Zijn vrouw verwacht dat hij hooguit nog een paar weken te leven heeft. Toch konden de verliefde Bosschenaren hun trouwdag deze maand buiten de deur uitgebreid vieren, met dank aan Stichting Ambulance Wens. Dat is een vrijwillige stichting die laatste wensen van terminale patiënten laat uitkomen.

Scheveningen

,,We hebben elkaar aan zee in Scheveningen leren kennen, daar wilden we ons leven ook weer eindigen”, zegt Erika. ,,We wilden die dag eigenlijk voor morgen inplannen, maar Martin gaf aan onze trouwdag waarschijnlijk niet meer te kunnen halen. Daarom zijn we twee weken geleden al gegaan. Het was echt fantastisch, de mooiste dag uit ons leven. We hebben alleen maar gehuild van blijdschap.”

Op de terugweg vroeg Martin gekscherend of de hulpverleners hem nog even naar Madurodam konden brengen. ,,Hij verwachtte er al niet veel van, maar die fantastische mensen zeiden meteen: dat gaan we doen. We wisten niet wat we meemaakten. Deze mensen verdienen echt een lintje. Martin wil als hij overlijdt geen bloemen bij de uitvaart, maar donaties voor deze stichting. Zonder donaties hadden zij dit nooit voor ons kunnen doen.”

Heel veel emotie

Wat Erika voor donderdag op hun trouwdag verwacht? ,,Ik verwacht heel veel emotie, heel veel mooie herinneringen en natuurlijk: heel veel kaartjes.” Huilend: ,,Want dat verdient Martin. Ik ga hem zo vreselijk missen, maar met zo’n dag kunnen we zijn naderende dood een plekje geven.”

Een kaartje sturen? Dat kan naar:

Derde Slagen 14

5233 TC 's Hertogenbosch

