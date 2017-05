Meer bewijs tegen politiemol Mark M. gevonden in Den Bosch

Optreden bij Be­vrij­dings­fes­ti­val Brabant is 'droom die uitkomt' voor HAEVN

20:10 DEN BOSCH - ,,We zijn blij dat we de vrijheid hier met jullie kunnen vieren. Heel tof om hier in mijn woonplaats op te treden. Ik kon zelfs naar het festivalterrein lopen." Zanger Marijn van der Meer uit Den Bosch van de groep HAEVN sprak vrijdagmiddag de duizenden bezoekers toe vanaf het hoofdpodium bij het Bevrijdingsfestival Brabant aan de Pettelaarse Schans in Den Bosch.