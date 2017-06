Meerdere banden van auto's lekgestoken in Den Bosch en Sint-Michielsgestel

VIDEO: Jazzy kerkdienst predikt verbinding en passie

15:52 DEN BOSCH - De Sint-Jan heeft haar jaarlijkse carnavalsmis, de Grote Kerk haar traditionele Pinksterviering tijdens Jazz in Duketown. Evenals vorig jaar waren The Feen Brothers zondagmiddag present om de laagdrempelige viering, georganiseerd door het Beraad van Kerken 's-Hertogenbosch, in muzikale zin op te luisteren. Voor de tweede maal in de historie gebeurde dat buiten op het Kerkplein.