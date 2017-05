Misdaadmeter: meer geweld in Den Bosch, stad is onveiliger geworden

Ruim 7.000 deelnemers meldden zich voor BrandLoyalty Vestingloop in Den Bosch

18 mei DEN BOSCH - Ruim 7.000 deelnemers hebben zich gemeld voor de BrandLoyalty Vestingloop die zondag wordt gehouden in Den Bosch. Volgens de organisatie is de bedrijvenloop met 196 deelnemende teams (drie tot vijf lopers per team) 'een ongekend populair onderdeel'. Net als andere jaren is de 10 kilometer de favoriete afstand. Er hebben zich ruim 3.400 lopers voor die afstand gemeld. Ruim 2.300 lieten zich inmiddels registreren voor de 5 kilometer.