Moeder en zoon (14) uit Den Bosch vluchtten in paniek hotel Kos uit: 'Alsof je in de Cakewalk zat'

DEN BOSCH - Alsof ze in een kermisattractie zat, maar dan erger. De 49-jarige Carolien van Amelsfoort uit Den Bosch werd afgelopen nacht in haar hotelkamer op Kos alle kanten op geslingerd door de zware aardbeving, die aan zeker twee mensen het leven kostte.

Carolien en haar zoon bleven ongedeerd, maar haar hotelkamer is een ravage, zegt ze geschrokken tegen het Brabants Dagblad. ,,Wij willen zo snel mogelijk terug naar Nederland. Onze vakantiepret is over.”

De aardbeving met een kracht van 6.7 op de schaal van Richter richtte rond halftwee ’s nachts een enorme ravage aan. Het epicentrum was in de buurt van het populaire Griekse eiland Kos, waar Carolien en haar zoon Thomas sinds zondag verbleven. Hun eerste vakantie samen.

Cakewalk

De Bosschenaren sliepen op twee hoog in viersterrenhotel Dimitra Beach Resort. Opeens schrokken ze wakker van een enorme knal. ,,Alles in de kamer schudde op en neer: de bedden, het servies, andere spulletjes. Alles viel op de grond”, zegt Carolien. ,,Het was zo bizar. Alsof je in de Cakewalk zat.”

Carolien en Thomas trokken snel wat kleren aan en renden samen de trap af. ,,Ik raakte in paniek, omdat ik de deur maar niet open kreeg. Gelukkig zijn we ongedeerd het hotel uitgekomen."

Eenmaal buiten zag de Bossche een enorme mensenmassa: zeker driehonderd hotelgasten stonden op de stoep, hevig geschrokken. Te wachten op meer informatie.

Enorme ravage

Dat duurde uiteindelijk de hele nacht. Pas in de ochtend konden Carolien en Thomas terug naar binnen. ,,De ravage in het hotel was enorm. Er zaten complete scheuren in de wanden. Lampen waren van het plafond gerukt. Grote brokken steen waren afgebrokkeld. Het was heel heftig, je denkt altijd dat zoiets je niet overkomt op je vakantie. En dan gebeurt het toch. Bizar gewoon.”

Ook na de eerste hevige beving was de angst nog niet voorbij. ,,Er waren nog naschokken tot vanochtend’’, vertelt de Bossche. Bij daglicht is de schade pas echt goed zichtbaar. ,,Overal zie je scheuren in de gebouwen. En onze hotelkamer is een rommeltje.”

Dankbaar

Hoewel de schrik overheerst, is Carolien ook dankbaar. ,,Het is er vannacht flink aan toe gegaan, maar we hebben het er goed vanaf gebracht.” Ze hoopt zo snel mogelijk terug te vliegen naar Eindhoven. ,,Het enige wat we nu kunnen doen, is afwachten.”

Iedere Nederlander die zich zorgen maakt na de aardbeving langs de Turkse kust van afgelopen nacht, kan besluiten naar huis te gaan. ,,We snappen dat mensen geschrokken zijn'', zegt een woordvoerder van het Calamiteitenfonds. ,,Maar angst alleen is geen reden om reiskosten volledig of deels terug te geven aan reizigers.

Calamiteitenfonds

Daarmee hint de organisatie erop dat de situatie in de meeste gevallen veilig genoeg is om de vakantiereis voort te zetten. Reisorganisaties inventariseren ter plaatse of iedereen veilig is en of de hotels waarin ze verbleven nog veilig zijn. Wellicht moeten enkele reisorganisaties Nederlandse vakantiegangers naar een andere accommodatie brengen.

Het Calamiteitenfonds adviseert Nederlanders die zich na de aardbeving zorgen maken over hun aanstaande vakantie naar Kos of Bodrum, contact op te nemen met hun reisorganisatie.

Twee doden

Bij de beving van afgelopen nacht vielen twee doden in een bar in de stad Kos. Onduidelijk is of er ook Nederlandse slachtoffers zijn. De aardbeving, met een kracht van 6,7 op de schaal van Richter, veroorzaakte ook overstromingen in de Turkse badplaats Bodrum.

