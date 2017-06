Moeder van vermoorde Caroline Pino wil heropening onderzoek

Ze was met een reisgenoot (net als Caroline woonachtig in Nijmegen) vertrokken. De twee gingen in Frankrijk met ruzie uit elkaar en uiteindelijk kreeg Wil Vreeburg in augustus 1996 te horen dat haar dochter was vermoord. Volgens Vreeburg is de moordenaar nooit gevonden door 'krakkemikkig onderzoek en desinteresse van de Franse politie'.

Coldcase

Familierechercheur

Ieder jaar wordt een tiental Nederlanders in het buitenland vermoord. Bij moordzaken in Nederland krijgen nabestaanden een familierechercheur toegewezen. Maar in het buitenland is dat niet vanzelfsprekend. Volgens Jan van Kleef, voorzitter Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers, is dat een rechtsongelijkheid. Mede daarom pleitte hij woensdag in EenVandaag voor een nationaal schadefonds waar ook de nabestaanden van vermoorde mensen in het buitenland uit zouden moeten kunnen putten.