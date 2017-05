Moederdag is niet voor iedereen een feest: 'Je kunt er niet omheen'

Moederdag is big business. Het bijbehorende bombardement aan reclameboodschappen op tv, radio en internet is voor sommigen slechts een reminder om een gaatje in de drukke agenda te vinden om even bij moeders langs te gaan. Voor anderen vormt het een niet aflatende stroom van pijnscheuten. Telkens die herinnering aan je overleden moeder of kind, de moeder waarmee je brak of het kind dat je nooit geboren zag worden. Loodzwaar De moeder van Ilja Haddouch (41) uit Liempde overleed in 2011: ,,Die eerste Moederdag daarna was loodzwaar. Je kunt er simpelweg niet omheen, die vreselijke advertenties zijn overal. Dat was irritant, maar ergens hielp het me ook. Mijn vriendinnen zeiden dat ik me meer moest richten op mijn eigen moederschap. Dat lukte zoetjes aan, het verdriet van Moederdag is mondjesmaat overgegaan in een fijn gevoel door mijn kinderen Soufian en Yasmine."

Zoontje overleden

Voor de Bossche Jolijn van Beckhoven (34) gaat het vooral om het kneuterige van de feestdag: ,,Ik geniet vooral van de voorpret en het ontbijt. Als ik dure cadeaus zou krijgen, zou ik dat raar vinden. Het is een manier om mijn moederschap te vieren, ik ben een fijne moeder. Verder ga ik even bij mijn moeder langs en stop een kaartje in de bus bij de buurvrouw. Zij is net zo goed moeder, alleen is haar zoontje overleden."



Niet levensvatbaar

Die bewuste buurvrouw is Sharon de Bont (40): ,,Op Moederdag ben ik me pijnlijk bewust van mijn kinderwens. Twee jaar geleden werd Miron geboren, ik moest halverwege mijn zwangerschap bevallen omdat hij niet levensvatbaar was. Zo'n bevalling is een hel maar toen ik hem in mijn handen had was ik instant moeder. Hij was zo mooi en ik was zo trots, dat zal altijd zo blijven. Na twaalf minuten stierf hij, maar hij heeft bestaan."