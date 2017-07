Mogelijke schietpartij in Den Bosch: man gearresteerd, nog geen slachtoffer gevonden

Klaar met 'een­heids­worst­bier': kleine bierbrouwers schieten als paddenstoelen uit de grond in Den Bosch

3 juli Ma 3 jul. Toen Jan van Kollenburg (69) een stadsbrouwerij begon in 1999 waren ze - na Heineken - de tweede bierbrouwerij in de stad. Met de komst van Bossche Brouwers aan de Vaart zijn dat er straks zeker zes. De kleine bierbrouwerij is in opkomst.