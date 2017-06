Moslims vieren massaal einde van de Ramadan

Vijfde Muziek op de Dieze wederom gezellig dorpsevenement

12:39 ENGELEN - De vijfde editie van Muziek op de Dieze was er weer een om in te lijsten, ondanks dat het miezerde in het begin. Een prima temperatuur en een parapluutje of parasol en zelf meegebrachte partytenten zorgden dat het muziekfestijn met ruim 250 bezoekers goed van start ging.