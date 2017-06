Motorrijder (61) overleden na ongeluk op Zuidwal in Den Bosch, politie zoekt tweede motorrijder

Op het Playful Arts Festival in Den Bosch is het publiek voor even de ster

17:44 DEN BOSCH - Voor Wave of Tomorrow uit Den Bosch is het gewoon. Publiek bij voorstellingen kijkt niet passief toe maar doet actief mee. Ook bij een speciale editie van het Playful Arts Festival in Den Bosch met onder andere de Britse performancekunstenares Louise Orwin.