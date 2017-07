Na vele verzoeken laat Jan de Groot (70) boek schrijven over bakermat Bossche bol

DEN BOSCH - Jan de Groot (70) kreeg de afgelopen jaren herhaaldelijk het verzoek om een boek te schrijven over de banketbakkerij en de drie generaties die ervoor zorg(d)en dat de Bossche bol zo'n zoet succes is. Hij had er geen zin. ,,Ik vind mezelf niet zo speciaal'', zegt hij daarover. Maar vorig jaar zei hij 'ja' tegen het verzoek van de Vughtse schrijfster Marion van den Hoeven om haar het succesverhaal te laten schrijven.

,,Nu hoeven ze niet meer te zeuren over een boek. Want nu is het er'', zegt De Groot in in de lunchroom aan de Stationsweg waar hij juist het eerste exemplaar ontvangt van het boek 'Jan de Groot en de Bossche Bol, een familiebedrijf met een rijke historie'.

In het boek aandacht voor Jan de Groot senior die halverwege de jaren dertig op 27-jarige leeftijd met zijn echtgenote Marie begint met een eigen banketbakkerij. De zaak is gevestigd in de toenmalige Grobbendonckstraat die in de Tweede Wereldoorlog plat is gebombardeerd. De Groot start de verkoop van Bossche bollen in 1951 na verhuizing naar de Stationsweg.

Al is het boek met foto's uit het familie-archief nog zo gedetailleerd. Het recept van de Bossche bol ontbreekt. ,,Dat vertel ik niemand'', zegt De Groot die tien jaar geleden zijn laatste Bossche bol 'sopte'. ,,We maakten er toen twintigduizend per week. Mijn neef Jan en zijn collega's maken nu het dubbele.''