Natte start, stralend einde, tevredenheid over Bossche kermis

Volgens Holtz hebben zowel kermisexploitanten als horeca-uitbaters goede zaken gedaan tijdens de jaarlijkse kermis. ,,Het was steeds redelijk tot flink druk en gezellig. We hebben geen incidenten gehad, zoals in Oss die steekpartij of het beknelde kind in Tilburg. Daar is iedereen erg blij om. Ik heb voor de kermis van volgend jaar al enkele goede contacten kunnen leggen om prominente attracties naar Den Bosch te halen."