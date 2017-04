Nertsenfarm wil dat rechter openbaar maken van boeterapport verhindert

Nieuw gebouw Paleiskwartier: 'gedraaide' toren markeert einde Bordeslaan

16:00 Do 6 apr. Een toren die twaalf meter boven de grond 'hangt' en gedraaid staat op de rest van de bebouwing. Dat is het opvallendste element in een nieuw appartementencomplex Upstairs, dat gaat verrijzen in het Paleiskwartier.