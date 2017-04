Niemandsland dreigt voor honderden Q-koortspatiënten als steun straks wegvalt

Directeur Annemieke de Groot van Q-support verwacht dat rond de 300 patiënten in de problemen komen als er na 1 oktober geen vervangend adres is. Q-support helpt patiënten met bijvoorbeeld medisch en juridisch advies, beweegtrainingen en voorlichtingsbijeenkomsten. De Groot, die al een tijdje pleit voor een landelijk steun- en adviespunt zoönosen (van dier op mens overdraagbare ziekten), maakt zich grote zorgen. ,,Het is pijnlijk om te constateren dat patiënten weer in niemandsland belanden.”

In Den Haag lijkt er weinig haast om met een oplossing te komen. Sterker nog: uit de reactie van de woordvoerder van minister Edith Schippers van Volksgezondheid valt op te maken dat het huidige demissionaire kabinet geen standpunt meer zal innemen. ,,Als je het hebt over bijvoorbeeld zo’n steun- en adviespunt, dan praat je over nieuw beleid. En een demissionair kabinet is beperkt tot het uitvoeren van bestaand beleid.”

Ontmanteling