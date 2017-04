Niet welkom in Sint-Jan om euthanasie

Een concurrent voor de 'aangeharkte binnenstad'? Tramkade mag tot 4 uur open

9:26 Di 11 apr. De eerste nachtvergunning op de Tramkade is binnen, en bij Werkwarenhuis Van Aken laten ze er dan ook geen gras over groeien. Vanaf aankomend weekend mag de deur daar op vrijdag en zaterdag tot 4 uur 's nachts open, en dat gaat direct gevierd worden. Of Koudijs Café dezelfde ontheffing al binnen heeft, is nog even de vraag.