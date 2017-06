Nieuw leven bouwplannen IJzeren Vrouw in Den Bosch

VIDEO: Groot po­li­tie­on­der­zoek in woning Sint Rochusstraat Den Bosch; bewoner gewond in ziekenhuis

8:00 DEN BOSCH - In de Sint-Rochusstraat in Den Bosch is donderdagavond een groot politieonderzoek gaande. Eerder op de dag trof de politie daar een gewonde man in zijn woning aan. De omgeving is afgezet met linten.