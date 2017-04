Nieuw plan theater Den Bosch gaat ‘zeker jaar duren’

Café Reinders in Den Bosch viert lustrum en laat echtparen nogmaals trouwen

24 april DEN BOSCH - Café Reinders, gevestigd aan de Bossche Kruisstraat, viert vanaf 30 april het 20-jarig bestaan op verschillende manieren. ,,We hebben de afgelopen keren steeds bij elke vijf jaar een nieuwe cd samengesteld. Daar voegen we dit keer iets aan toe'', zegt mede-eigenaar Frank Reinders over 'het leukste café van de wereld'.