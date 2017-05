Nieuw theaterplan Den Bosch geeft bittere nasmaak

Het huidige theater wordt gesloopt, de kelders blijven behouden, er komt een nieuw theater met slechts één grote zaal met ongeveer duizend stoelen en een grote foyer als huiskamer van de stad. Kosten: 61 miljoen euro, te openen over zes jaar.

Verantwoordelijk cultuurwethouder Huib van Olden nam woensdagmiddag de woorden ‘realiteitszin’ en ‘heel vervelend’ meerdere malen in de mond. ,,De kosten van het plan (71 miljoen euro) zijn te hoog en niet te verantwoorden. Daar komt nog eens bij dat we zeker procedures van tegenstanders konden verwachten, waardoor de bouw ook vertraging op zou lopen.’’ En verder stipte de wethouder ook nog eens de politieke realiteit aan. Steeds meer partijen in de gemeenteraad hadden grote problemen met het miljoenenproject, ook al omdat in 2013 was afgesproken dat het theater niet meer dan 55 miljoen euro mocht kosten (prijspeil 2013).

Volledig scherm Cultuurwethouder Huib van Olden

Dat het oorspronkelijke ontwerp van de baan is, noemt theaterdirecteur Harry Vermeulen een ’enorme teleurstelling voor bezoekers, bespelers en personeel'. Het huidige theater blijft de komende vier jaar staan, waarna de nieuwbouw begint en in 2023 de opening gepland staat. Vermeulen gaat met de gemeente in gesprek of de vanwege asbest gesloten Pleinzaal tot aan de sloop van het theater weer open gaat. Daar heeft de gemeente nu één miljoen euro voor gereserveerd. Vermeulen: ,,Wij weten pas koud van het nieuwe voorstel. En zijn nu met andere zaken bezig, zoals de kaartverkoop van het komende seizoen en de contracten van medewerkers. Het is te vroeg om nu al uitspraken te doen over de Pleinzaal.’’

Volledig scherm Theaterdirecteur Harry Vermeulen. © copyright Marc Bolsius

De gemeente heeft ook één miljoen euro gereserveerd voor achterstallig onderhoud nu het theater de komende seizoenen nog open blijft. Ook hierbij moet nog gekeken worden wat er aan onderhoud gepleegd moet worden. Die twee miljoen euro (asbest Pleinzaal en achterstallig onderhoud) zitten niet in het totaalbedrag van de 61 miljoen euro die het college nu denkt nodig te hebben voor het alternatieve plan.

De gemeenteraad beslist op 12 juli over het nieuwe voorstel. Van Olden denkt vervolgens een jaar nodig te hebben om de miljoenen voor het nieuwe plan van de raad beschikbaar te krijgen. ,,We gaan nu zo snel mogelijk met deskundigen aan tafel om de plannen en ideeën te bespreken.’’