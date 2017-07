Nieuwe foto's archief geven inkijkje in bezet Den Bosch; 'Iedere foto heeft een eigen verhaal'

,,Ik vond die foto van het gezin in het deurgat van de winkel aandoenlijk", vertelt Huinder. De plaat legt het contrast vast tussen de bittere ernst van soldaten die de stad komen bevrijden en gezinnen die blij zijn dat de oorlog snel over is. ,,Je ziet ook goed alle maatregelen die de mensen troffen om veilig te zijn. Die strips op de ramen moesten ervoor zorgen dat mensen binnen niet gewond raakten bij een ontploffing."

Huinder droeg de foto's eerder dit jaar over aan het archief, nadat hij ze zelf in een familie-album had gezien. ,,Ik was op bezoek bij mijn oudtante. Zij was bezig met het sorteren en doorspitten van fotoalbums. Daar zag ik deze foto's bij en ik heb haar gevraagd of ik ze mee mocht nemen om ze in het archief te laten opslaan."

Volledig scherm Duitse soldaten paraderen de stad in. © Jacques de Zeeuw / Bossche archief

Fotograaf

De foto's zijn gemaakt door de vader van de oudtante, Jacques de Zeeuw. Hij kwam oorspronkelijk uit Den Haag, maar verhuisde in 1928 naar Den Bosch na zijn huwelijk met Maria Klaassen. De Zeeuw had een winkel in de Hinthamerstraat waar hij op de benedenverdieping foto's ontwikkelde. Het gezin woonde boven de winkel. De Zeeuw maakte zelf ook foto's en legde de bezetting in Den Bosch vast. ,,De Duitsers kwamen ook wel eens in zijn zaak om foto's te laten ontwikkelen, maar daarnaast maakte en ontwikkelde hij ook zijn eigen werk."

De foto's zijn door Huinder bij het archief afgegeven. Daar zijn ze ingescand en opgenomen in de digitale databank. In totaal gaat het om 38 afbeeldingen van het begin tot en met het einde van de oorlog.

De onderwerpen van de foto's zijn divers. ,,Zo is er een van een concert op de Markt in Den Bosch dat werd georganiseerd door de Duitsers. Dat deden ze natuurlijk om de bevolking voor zich te winnen. Maar er is ook een foto van de intocht van de soldaten waarop ze de stad in paraderen. Iedere foto heeft zijn eigen verhaal."