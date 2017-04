Nieuwe lokale omroep in Den Bosch moet sober beginnen: profvoetbal op goedkope gympen

Het voorstel van B en W om in 2017 en in 2018 in totaal 160.000 euro voor de nieuwe lokale omroep DTV Den Bosch uit te trekken is volgens hem niet voldoende. ,,Het college wil profvoetbal spelen op goedkope gympen", aldus Remmers.

De Bossche politiek praat deze en volgende maand weer over de nieuwe publieke lokale omroep in de stad. Het bestuur van DTV Den Bosch heeft op verzoek vier scenario's uitgewerkt. Die gaan van plannen voor een complete professionele redactie met dagelijkse programmering op televisie, radio en internet voor 450 duizend euro per jaar tot een goedkopere sobere versie waarbij één professional de vrijwilligers moet aansturen.



Goedkoopste scenario

Burgemeester en wethouders kozen vorige week voor 2017 en 2018 voor het goedkoopste scenario. Wat er daarna met de lokale omroep gaat gebeuren is niet helemaal duidelijk. Bestuursvoorzitter Jan Smit van DTV Den Bosch vindt het voorstel 'onverantwoord en onzorgvuldig'.



,,DTV Den Bosch heeft over de machtigingsperiode van vijf jaar een tekort van ruim twee ton", rekent hij voor. ,,Zo kunnen we niet beginnen. Er is nog geen zekerheid over de financiering van de omroep na 2018. We willen toch geen herhaling van het debacle Boschtion of de BLOS?"



Smit hoopt dat het voorstel wordt ingetrokken.