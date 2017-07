Nieuwe sporen in onderzoek zwaargewonde vrouw in Bossche Broek

Nieuwe Filmers Filmcafé in Verkadefabriek geslaagde opmaat voor ONE Week Filmproject van Solos

19 juli DEN BOSCH - In de Verkadefabriek heeft zich woensdagavond het vierde en laatste Nieuwe Filmers Filmcafé van dit seizoen voltrokken. Het event, dat zoals gebruikelijk in organiserende handen was van Solos, vormde een geslaagde opmaat voor het naderende ONE Week Filmproject voor nieuwe filmers dat plaatsvindt van 14 tot en met 18 augustus.