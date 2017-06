Nieuwe verdachte aangehouden in zaak zwaargewonde bejaarde man Den Bosch

VIDEO: Al Di Meola vermaakt zich wel tijdens 'Saturday Night in Den Bosch'

7:40 DEN BOSCH - De organisatoren van Jazz in Duketown hebben in de aanloop van de jongste editie hun uiterste best gedaan om enkele klinkende namen naar de Brabantse hoofdstad te halen. Dé blikvanger van het grootschalige vierdaagse muziekfestival is zonder meer Al Di Meola. De wereldberoemde Amerikaanse fusiongitarist met zijn superrappe vingers beantwoordde zaterdagavond op zijn akoestische gitaar aan alle verwachtingen.