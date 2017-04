'Nijmeegse' vibratordief sloeg eerder toe in Den Bosch

Wijkraad in Den Bosch gedupeerd voor 23.000 euro; ex-pen­ning­mees­ter veroordeeld

17:40 DEN BOSCH - De ex-penningmeester van de Bossche Wijkraad Boschveld is dinsdag door de politierechter veroordeeld tot 120 uur taakstaf en twee weken celstraf met een proeftijd van twee jaar. Volgens rechter C. Bruens verduisterde de Bosschenaar (49) ruim 23.000 euro door dat bedrag naar zijn rekening over te maken. De man liep even later zachtjes zingend de rechtszaal uit. Hij gaat in hoger beroep.