Nul deelnemers voor actie 'Walk a mile in her shoes' Den Bosch tegen seksueel geweld

"Er waren nul deelnemers", verduidelijkt voorzitter Thomas Coenen van Rotaract 's-Hertogenbosch dat de mars zou organiseren. "We hebben alternatieven bekeken. Zelf lopen bijvoorbeeld. We zijn bij Rotaract met zijn zevenen. Een kleine groep op hakken komt niet over bij de mensen. Dan mis je het doel. We wilden een serieus protest houden tegen verkrachtingen en aanrandingen. Geen ludiek wedstrijdje over 100 meter van rennende mannen op hakken. Dan slaan we de plank mis."



Volgens Coenen zijn bedrijven te laat benaderd. "Bovendien is er een drempel. Mannen voelen er niet veel voor om op zaterdagmiddag op hoge hakken door de stad te lopen. Misschien moeten we die hakken de volgende keer niet meer verplichten."



'Walk a mile in her shoes' in Den Bosch was een proef. Bedoeling is dat de protestmars tegen seksueel geweld de komende tijd in andere Nederlandse steden wel van de grond komt. In Amerika wordt de mars al jaren gehouden.

Eén op de negen vrouwen in Nederland krijgt in haar leven te maken met verkrachting of aanranding. In Den Bosch werd afgelopen week het vijftiende centrum in ons land tegen seksueel geweld geopend. Daar krijgen vrouwen specialistische hulp.