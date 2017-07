Ondanks dringend verzoek oppositie: maandag start demontage BoschBeest

Zaterdag ontving het Bossche college van B en W een brief waarmee de voltallige oppositie aandringt op uitstel van de verhuizing van het kunstwerk. Zij vinden het wenselijk dat het debat over de voorgenomen verhuizing gevoerd kan worden alvorens het BoschBeest is gedemonteerd.

Woensdag wordt het BoschBeest vervoerd naar zijn nieuwe plek langs de A2. 's Avonds is een gemeenteraadsvergadering waarbij de PvdA zoals het Brabants Dagblad onlangs meldde met een motie benadrukken dat de hele verhuizing 'zowel qua locatie als qua financiën onwenselijk is' .

,,Het zal u niet ontgaan zijn dat de voorgenomen verhuizing enige beroering heeft veroorzaakt in de stad. Dit zowel omwille van de nieuwe locatie als om de daar mee gemoeide kosten'', is te lezen in de zaterdag verstuurde brief. ,,Wij zouden het dan ook zeer op prijs stellen als u de verhuizing van het BoschBeest uit zou willen stellen tot na de behandeling van dit onderwerp in uw gemeenteraad. Daarmee doet u recht aan de wens van veel van uw inwoners én aan het democratisch debat in uw raad'', aldus de briefschrijvers.