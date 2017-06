Onderzoek naar schietpartij huis Faysal L. levert niks op

PvdA roept partijen op voor lokale omroep Den Bosch

11:21 DEN BOSCH – Politieke partijen gaan met elkaar aan tafel om te kijken of er een oplossing is voor de financiering van de nieuwe lokale omroep DTV Den Bosch. De start van de omroep laat op zich wachten omdat de politiek hopeloos verdeeld is over de hoogte van de subsidie.