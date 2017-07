Onrustige nacht in binnenstad Den Bosch; vijf mensen aangehouden

VIDEO: Jongeren van De Poort wassen auto's én voeten om hulpreis naar Kenia te financieren

1 juli DEN BOSCH - Een groep vaste bezoekers van jongerencentrum De Poort op de Maaspoort wil in de Kerstvakantie naar Kenia afreizen. In het Oost-Afrikaanse land zijn ze van plan vrijwilligerswerk te verrichten in een weeshuis in Thika dat beheerd wordt door stichting Kumbatio. Een stichting die in 2010 is opgericht door Yvette Boltze uit Empel.