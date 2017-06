Ontknoping in Bossche cold case zaak: André S. krijgt 4 jaar cel voor verkrachting in 1995

B en W: Toch gemeentelijke subsidie voor nieuwe publieke omroep Den Bosch

10:32 DEN BOSCH - DTV Den Bosch kan tot en met 2019 rekenen op een totaal subsidiebedrag van maximaal 170.000 euro per jaar. Dat is zowel rijksgeld als gemeentegeld, zo staat in het nieuwste voorstel van B en W in Den Bosch.