Ook Hoskam moet bij VVD in Den Bosch niet vies zijn van spelletje

Het lokale bestuur volgt het advies van een onafhankelijke commissie en geeft met Spermon de voorkeur omdat de veterane beter zou voldoen aan het profiel van een lijsttrekker: extravert, makkelijk bewegen in groepen en daar energie uithalen.

Dat Hoskam minder in het geschetste VVD-plaatje past, is waar. De geboren en getogen Bosschenaar is doorgaans inderdaad niet zo uitbundig of uitgesproken en al helemaal niet in grote groepen. De wethouder financiën (sinds 2011) komt soms wat onbeholpen over, maar om hem daar nu op af te rekenen is niet fair. Bij de VVD dienen ze vooral ook te kijken naar de prestaties van de afgelopen jaren.

Volledig scherm Wethouder Jan Hoskam © foto marc bolsius

Hoskam had ontegenzeggelijk opstartproblemen. Ook tijdens gemeenteraadsvergaderingen waar hij bij grote dossiers de antwoorden van papier las en begon te hakkelen als er uit de losse pols gereageerd moest worden. Die Hoskam heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld, niet tot een briljant bestuurder maar toch. Dat kan ook niet anders, want een introverte wethouder zonder persoonlijkheid zou de afgelopen tijd geen succes geboekt hebben. Zoals met diverse investeringsfondsen, Spark, de ontwikkelingen bij de Jamfabriek en de toekomst van Grasso.

Volledig scherm Renée Spermon © Marc Bolsius

Renée Spermon zit al een halve eeuw in de politiek en reeg daarnaast een trits van maatschappelijke functies aaneen. Vergaderen, praten en netwerken zit in haar bloed. Dat doet ze graag, net zoals ze nog één keer graag in de spotlights wil staan. Ze wil lijsttrekker worden, fractievoorzitter en op zijn minst raadslid. Onder het mom van verandering, onder het mom van de VVD de grootste partij in Den Bosch te maken.

Haar netwerk is groter en breder dan dat van Hoskam, zegt Spermon. Dat zou wellicht kunnen, maar het is de vraag of Spermon op haar eentje het gat dicht met D66. Die partij had bij de laatste verkiezingen ruim tweehonderd stemmen meer. En dat zijn er veel om met een vlotte babbel nieuwe kiezers over te halen.