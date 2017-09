Ook journalisten niet welkom bij zaak tegen Bossche moordverdachte Savannah

Brand pizzeria Castello zeker aangestoken, getuigen of daders te zien op bewakingsbeeld

4 september NULAND - Het vermoeden was er al, maar nu heeft de politie het ook uitgesproken: de brand in pizzeria Castello in Nuland is aangestoken. Het vuur legde de complete zaak in de as, net als het bovenliggende appartement. Aangrenzende gebouwen liepen forse schade op.