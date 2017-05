Oók tijdens het Janus Kiep Festival danst het leven Sirtaki

HINTHAM - Sociaal Cultureel Centrum De Biechten vormde zondagmiddag het toneel van de elfde editie van het Janus Kiep Festival. Een korenevenement waaraan steevast een wedstrijdelement is gekoppeld. De organisatie was, evenals in voorafgaande jaren, stevig in handen van het Bossche koor ZingMaarLekkerMee.

Het organiserende koor, dat een maand geleden nog deelnam aan de Trierer Chormeile, had speciaal voor deze gelegenheid vier (meezing)koren uitgenodigd: de Blaerders uit Blaricum, SanGdoel uit Raamsdonksveer, Woest Genoegen uit Hank en Trug in de tèd uit Beneden-Leeuwen dat eveneens recentelijk in Trier present was. De vier koren kregen de opdracht twee setjes van zes levensliedjes en/of smartlappen te zingen, waarna er aan de hand van een aantal criteria massaal gestemd kon worden op het 'beste' koor. Ook de stem van het publiek telde mee. Daarnaast was er een zogeheten Originaliteitsprijs in het vooruitzicht gesteld.

Clublied

Maar voordat de koren de strijd met elkaar aangingen, zette ZingMaarLekkerMee alvast de toon. De 'geel-zwarten' onder leiding van dirigent Ton Husson, die zélf niet aan de wedstrijd meededen, zongen enkele liedjes. Het eigen clublied vormde -zoals de traditie dat voorschrijft- de ouverture. Het leven danst Sirtaki, zeg maar gerust hét visitekaartje van het koor, bleef uiteraard evenmin achterwege. Een versnelde versie van Het kleine café aan de haven vormde de afsluiting. ,,We bestaan elf jaar. Ons repertoire is in de loop der tijd flink gegroeid. Dat is uitermate handig, want daardoor kunnen we met speels gemak telkens weer een andere la opentrekken. Op die manier is zingen nooit saai", verwoordde Fred van Veen, een van de kartrekkers van ZingMaarLekkerMee.

Wisseltrofee

Uiteindelijk ging de wisseltrofee naar Trug in de tèd. ,,Jammer dat wij niet hebben gewonnen, want anders hadden we die beker mogen houden. We hebben namelijk de twee vorige edities op onze naam geschreven. De poetsdoekjes lagen bij wijze van spreken al klaar", aldus Mieke van der Velden, dirigent van Woest Genoegen.

Volledig scherm De Blaerders uit Blaricum worden geleid door de Bossche dirigent Joep van Vugt. © Chris Korsten