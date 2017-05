Op Bossche basisschool Het Rondeel zijn spinners niet alleen speelgoed

,,Vlak na de meivakantie zag ik de eerste. In plaats van het direct te verbieden heb ik meteen gedacht: wat kunnen we hiermee?’’ vertelt Van Mook. ,,Het is eigenlijk bedoeld voor kinderen met een concentratiestoornis.’’ Samen met drie kinderen uit groep 7 is ze een uitdaging aan het bedenken. Ze willen met de hele school iets met de spinners gaan doen. Aan Aidan, Manuel en Romy de taak om te bedenken wat.

Concentratie

Maar wat is er nu zo leuk aan die handtolletjes? ,,Zo leuk is het niet hoor,’’ zegt Manuel, ,,Ik heb het vooral voor mijn concentratie, het is een fijn gevoel. Het werkt wel echt verslavend.’’ Zijn klasgenootjes zijn het met hem eens. ,,Het geeft echt rust als ik druk ben’’, vertelt Aidan. Romy vindt het ding vooral fijn in de les: ,,Als het heel druk is in de klas en ik ga ermee draaien, dan merk ik die drukte niet meer zo goed.’’