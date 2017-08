Opa heeft een zwaar bestaan in de bajes: ruim 330 ouderen in de cel

Dat was omdat de 76-jarige man geknoeid had met elektriciteitsmeters , die hij op verzoek van zijn opdrachtgevers terugdraaide. De strafeis van 14 maanden noemde Frans 'belachelijk hoog', de rechtbank in Den Bosch bepaalt op 14 augustus wat de uiteindelijke straf wordt.

Oudste is 83

Als de op recreatiepark Vinkeloord wonende man inderdaad de gevangenis in moet, is hij zeker niet de enige oudere gedetineerde. Van de 9.000 mensen die nu gevangenzitten in Nederland, zijn er volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie 339 gedetineerden van zestig en ouder. De oudste is 83, een man uit Hilversum die zijn 74-jarige vriendin doodstak. In 2015 werd hij in hoger beroep veroordeeld tot acht jaar cel. Zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers is het eens met veel collega-strafpleiters dat het goed zou zijn als Nederland -net zoals Duitsland- een speciale ouderengevangenis ('Seniorknast' heet dat in Duitsland) krijgt.