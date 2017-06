Oppassen voor stilstaand water bij Zuid-Willemspark Den Bosch

Onweer spaart Opera op de Parade

23:46 DEN BOSCH – Als de Parade in Den Bosch een dak had gehad, was het er dinsdagavond afgegaan bij de uitvoering van de Barbier van Sevilla van Opera Zuid en de Philharmonie zuidnederland. Het publiek dat de dreiging van regen en onweer had getrotseerd werd beloond met een uitgebalanceerde voorstelling van de operaklassieker van Rossini.