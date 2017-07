Oproep van Rombouts aan provincie: stel ingrijpende plannen voor veehouders uit

Schutter bij Bossche Maastrichtseweg is bekende van de politie

18:08 DEN BOSCH - De Bosschenaar (39) die maandagnacht in zijn woonplaats is aangehouden voor een schietpartij is een bekende van de politie. Hij werd een paar jaar geleden in vrijheid gesteld nadat hij enkele jaren opgesloten zat in een cel in Servië. Dat gebeurde nadat hij in dat land werd betrapt in een auto waarin hij een grote hoeveelheid drugs naar Turkije zou willen vervoeren.