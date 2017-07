Ossenaar hoopt op vrijspraak na rellen FC Den Bosch - FC Oss

Geen autobrug, maar een pontje kan wel bij de Zuiderplas

16:48 DEN BOSCH – De Zuiderplas in Den Bosch is er in de toekomst niet alleen voor de natuur. Het nabij gelegen Bossche Broek is van groot belang, maar de gemeente wil dat er nieuwe (sport)activiteiten komen en dat er bijvoorbeeld een nieuw duurzaam gebouwd paviljoen komt.