Oud-studente Koningstheateracademie Lonneke Dort wint Sonneveldprijs 2017

Kin­der­om­buds­vrouw in gesprek met jonge q-koort­spa­tiën­ten

10 april DEN BOSCH - Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer bezoekt op 20 april Stichting Q-support in Den Bosch. Zij zal daar in gesprek gaan met een groep minderjarige q-koortspatiënten (12-18 jaar) over de gevolgen van Q-koorts op hun dagelijks leven.