OV-race strandt in Olland: rolstoel kan niet in buurtbus

DEN BOSCH/OLLAND - Met een elektrische rolstoel is het niet makkelijk reizen met het openbaar vervoer. Dat merkte Statenlid Ankie de Hoon toen zij vrijdag met haar zus Helma deelnam aan de jaarlijkse OV-race in Brabant.

,,We zijn gestrand in Olland", meldt het Etten-Leurse Statenlid van het CDA via de telefoon. Per team kregen ze 50 euro en het geld is zo goed als op. ,,En we moesten eigenlijk nog naar Boerdonk en dan terug naar het provinciehuis in Den Bosch." Uiteindelijk gaan ze maar met de bus terug.

De eerste problemen voor het team van De Hoon ontstonden al op het station in Den Bosch. ,,We moesten wachten op een trein met een uitschuifbare instaphulp voor elektrische rolstoelen." De opdracht was vanaf Den Bosch reizen naar Olland en dan via Boerdonk terug. ,,We pakten de trein naar Boxtel. Maar daar bleek dat we niet in de buurtbus konden met de rolstoel. Die is te zwaar voor de lift van de buurtbus."

En 'dus' kozen ze voor de RegioTaxi. ,,Maar dat kostte ons wel meteen 30 euro." De Hoon leerde veel van de 'race'. ,,Steeds meer bushaltes verdwijnen. En het is lastig dat rolstoelers niet in buurtbussen kunnen. We hebben genoeg handvatten voor de gedeputeerde om het OV beter te maken."