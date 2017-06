VIDEO: Animatiefilm over Vincent van Gogh met 65.000 schilderijen in anderhalve minuut

7:18 DEN BOSCH - De animatiefilm Loving Vincent ging deze week in het Franse Annecy in première. Het project van filmmakers Hugh Welchman en Dorota Kobiela is er een van de grote cijfers. Maar liefst 125 kunstenaars produceerden 65.000 schilderijen die in de 94 minuten durende film voorbij schieten. Voor de duidelijkheid: per seconde komen er twaalf schilderijen voorbij.