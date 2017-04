Parkeerboetes binnenstad Den Bosch kwijtgescholden na problemen met automatisch verlengen

Wijkbewoners genieten van paasbrunch in De Biechten

16 april HINTHAM - Sinds een aantal jaren vindt er in sociaal-cultureel centrum De Biechten op Eerste Paasdag een lunch c.q. brunch plaats. Het etentje, dat in eerste instantie bedoeld is voor wijkbewoners op leeftijd, trok ditmaal weer zo'n tachtig deelnemers.