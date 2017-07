Partij voor de Dieren kritisch over het 'platweg doden van zoveel mogelijk dieren' in Brabant

Deze dieren zouden veel schade aanrichten. De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft de provincie vragen gesteld over dit voornemen, omdat volgens die partij eerdere afspraken worden geschonden én de hoeveelheid schade niet in verhouding staat met de maatregel.

De Statenfracties van de provincie hebben eind 2016 opdracht gegeven aan GS om het faunabeleid meer te richten op schadepreventie en niet het zoveel mogelijk terugbrengen van het aantal dieren dat schade aanricht. Zo moest voorkomen worden dat grote hoeveelheden dieren zouden worden afgemaakt, terwijl dat de hoeveelheid schade niet verder terug zou dringen.

Volgens Statenlid Paranka Surminksi van de PvdD negeert GS die opdracht. ,,Het platweg doden van zoveel mogelijk dieren helpt uiteindelijk niet, het is dweilen met de kraan open. Je moet ganzen gericht verjagen van gevoelige percelen, zodat ze weten waar ze wel en niet welkom zijn.” Jagers zouden van GS ook in het donker op de dieren mogen jagen, wat volgens PvdD tegen een recente rechterlijke uitspraak in is.

Daarnaast geeft de partij aan dat de maatregel niet in verhouding staat tot de schade die de dieren zouden aanrichten. De partij stelt dat, in heel Nederland, 9 miljoen euro schade is aangebracht door grauwe ganzen. Maar 34.000 euro daarvan kwam uit Brabant. De schade door wilde zwijnen zou al jaren stabiel zijn.

