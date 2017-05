Pas op in heel Brabant met open vuur in het bos; overal geldt code oranje

Samen met Johnny Depp op zoek naar de Drietand van Poseidon

25 mei DEN BOSCH - De actiefilm Dead men tell no tales (Salazar's Revenge), de nummer vijf in de reeks Pirates of the Caribbean, beleefde bijna twee weken geleden in Shanghai haar wereldpremière. Woensdagavond ging de film met een budget van 320 miljoen dollar in ons land in première. Ook Vue Cinema Den Bosch, waar een zogeheten Blockbuster Night op het programma stond, deed mee.