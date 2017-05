Pas over zes jaar nieuw theater in Den Bosch

Doodrijder Empelseweg moet één jaar de cel in

14:13 DEN BOSCH - De Rosmalenaar die in mei 2015 een echtpaar doodreed op de Empelseweg in Den Bosch, moet één jaar de cel in. Dat bepaalde de rechtbank dinsdag in hoger beroep. Ook mag hij vier jaar niet rijden, met een proeftijd van twee jaar.