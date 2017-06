Peter R. de Vries: 'Piepkleine kans op heropening onderzoek naar Caroline Pino'

DEN BOSCH - De afdeling buitenlandse zaken van de nationale politie gaat bij autoriteiten in Frankrijk na of heropening van het onderzoek naar de dood van Caroline Pino (24) mogelijk is. ,,Het gaat om een piepkleine kans. Maar het politie-team Oost-Nederland staat klaar om het onderzoek te verrichten als er een kleine opening is'', dat zei Peter R. de Vries dinsdagavond in het tv-programma RTL Boulevard over deze verjaarde zaak.